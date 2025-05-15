Yozgat ve Niğde'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

Yozgat ve Niğde'de, 56 engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

Yozgat'ta askeri üniforma giyen engelliler, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu ve ant içti.

Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, "Türkiye'nin sarsılmaz gücü olan şanlı Türk ordusuna ve onun kahraman neferlerine geçmişten bugüne hizmet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gençlerimizin ettiği bu kutsal yeminin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıdığını söyledi.

Engelliler adına konuşan Hasan Hüseyin Orhan ise "Arkadaşlarımızı askere hep buruk bir sevinçle uğurladık, onların sevinçlerini buruk bir şekilde izledik. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevi yapmak, bu şerefli elbiseyi giymek istedik. Bu mutluluk ve onuru bir günlüğüne de olsa yaşamamıza olanak sağlanması bizleri çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Dua edilmesi ve 24 engelliye terhis belgelerinin verildiği program, tören geçidiyle devam etti.

Jandarma bünyesindeki köpeklerin gösteri sunduğu törene, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, protokol üyeleri ve engellilerin aileleri katıldı.

Niğde

???????Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende ise 32 engelli, askerlik sevinci yaşadı.

Askeri üniforma giyen ve hazırlıklarını tamamlayan engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, "Bugün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gururunu yaşatıyor, sizleri şanlı jandarmamızın şerefli neferleri arasında görmekten büyük onur duyuyoruz. Ettiğiniz yemin, vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün ve inancın ifadesidir." dedi.

Terhis belgelerini alan engelliler, bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

Engelli bireylere terhis belgelerinin verildiği törende, İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar da gösteri yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ve aileler katıldı.