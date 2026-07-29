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Yozgat'ta yaralı şahin tedavi altına alındı

Yozgat'ta yaralı şahin tedavi altına alındı
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Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Turluhan köyü mevkisinde uçamayan şahini fark etti.

Ekiplerce gözünden yaralandığı belirlenen şahin, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA
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