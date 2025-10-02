Yozgat'ta Yağış Sonrası İnsan Kafatası ve Kemik Parçaları Bulundu
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, Aşağıhasinli Mahallesi'nde yağış sonrası toprağın taşınmasıyla ortaya çıkan insan kafatası ve kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, yağış sonrası toprağın taşınmasıyla ortaya çıktığı değerlendirilen insan kafatası ve kemik parçaları bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Aşağıhasinli Mahallesi'nde yağış sonrası ortaya çıktığı değerlendirilen insan kafatası ve kemik parçaları gördü.
Ekiplerin incelemesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla kafatası ve kemikler toplandı.
Parçaların bulunduğu alanın eski bir mezarlık olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel