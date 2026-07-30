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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Yerköy ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 390 gram esrar, 116 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 350 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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