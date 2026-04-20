Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Yozgat ve Şefaatli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 18 gram uyuşturucu ve 499 sentetik ecza hap ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezi ve Şefaatli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 18 gram uyuşturucu ve 499 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik