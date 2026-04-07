Haberler

Yozgat'ta UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi düzenlendi

Yozgat'ta UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta, hayat boyu öğrenme yaklaşımını yaygınlaştırmayı hedefleyen UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi düzenlendi. Vali Mehmet Ali Özkan, şehirde tarım, sanayi, ticaret ve turizm alanlarında yürütülen çalışmaları aktardı. Zirve, öğrenen şehir kavramının önemine vurgu yaparak, Yozgat'ın kültürel mirasının korunmasında yeni bir başlangıç olacağını belirtti.

Yozgat'ta, şehirlerde hayat boyu öğrenme yaklaşımını yaygınlaştırmaya yönelik UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi gerçekleştirildi.

Organizasyon, Yozgat Valiliği koordinasyonunda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) yürütücülüğünde, Yozgat Belediyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle Çamlık Otel'de yapıldı.

Programda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın kadim bir şehir olduğunu belirterek, tarım, sanayi, ticaret ve turizm alanlarında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Özkan, zirvede yapılacak çalışmaların yeni bir başlangıç ve yeni bir güç oluşturacağını kaydetti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da Öğrenen Şehirler Zirvesi'ne Yozgat'ın ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Oğuz, öğrenen şehir kavramının sürdürülebilir kalkınmanın hayatın her alanına yayıldığı bir yapıyı ifade ettiğini belirterek, Yozgat'ın doğal ve kültürel miras açısından zengin bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Etkinlikte açılan stantlarda, Yozgat'a özgü kültürel çalışmalar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programa, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, il protokolü ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

