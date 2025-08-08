Yozgat'ta Tufaner Ailesi Yaralı Leyleği Kurtardı

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan Tufaner ailesi, kızlarının cami avlusunda yaralı halde bulup bakımının üstlendiği leyleği jandarma ekiplerine teslim etti.

Tufaner ailesinin, 9 yaşındaki kızları Emine Zümra'nın yaklaşık 20 gün önce köyde yaralı halde bularak bakımını üstlendiği ve "Su" ismini verdiği leyleğin Anadolu Ajansı (AA) tarafından haber yapılması üzerine Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri harekete geçti.

Köye gelen jandarma ekipleri, leyleğe baktıklarından dolayı Tufaner ailesi ve kızları Zümra'ya teşekkür etti. Ekipler, bakım ve tedavisinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veteriner hekimlerince yapılması amacıyla leyleği teslim aldı.

Leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Emine Zümra Tufaner, gazetecilere, leylekten ayrılacağı için üzgün olduğunu ancak sağlığına kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Leylek, bize çok alışmıştı ama artık sağlığına kavuşacak. Annesini, babasını özlemiştir. Ailesiyle uzun zaman geçirir. Sağlığına kavuşacağı için mutluyuz." dedi.

Anne Hacer Tufaner de leyleği bulduklarında durumu yetkililere bildirdiklerini, ekipler ulaşana kadar ellerinden geldiğince en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını ve leyleğin sağlığına kavuşacak olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.