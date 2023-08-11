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Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Ankara yönünden Yozgat istikametine giden C.Ö. yönetimindeki 06 ET 9747 plakalı otomobil, merkeze bağlı Başıbüyüklü köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ankara yönünden Yozgat istikametine giden C.Ö. yönetimindeki 06 ET 9747 plakalı otomobil, merkeze bağlı Başıbüyüklü köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İhsan Çelikkaya - Güncel

Başıbüyüklü Ankara Yozgat Güncel Haberler

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