Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı
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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Ankara yönünden Yozgat istikametine giden C.Ö. yönetimindeki 06 ET 9747 plakalı otomobil, merkeze bağlı Başıbüyüklü köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı
YOZGAT - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ankara yönünden Yozgat istikametine giden C.Ö. yönetimindeki 06 ET 9747 plakalı otomobil, merkeze bağlı Başıbüyüklü köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.