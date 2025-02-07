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Yozgat'ta trafik ışıkları "Aile Yılı"na özel yanıp sönüyor

Yozgat'ta trafik ışıkları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından Yozgat'ta trafik ışıkları, ailenin önemini anlatan ifadelerle yanıp sönüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından Yozgat'ta trafik ışıkları, ailenin önemini anlatan ifadelerle yanıp sönüyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Ailemiz Güvencemiz Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında bir kavşakta bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerindeki kırmızı ışığa "2025 Aile Yılı", sarı ışığa "Ailemiz", yeşil ışığa da "İstikbalimiz ve güven" ifadeleri yazıldı.

Uygulamanın kentteki diğer trafik ışıklarında da hayata geçirileceği belirtildi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, projeye Yozgat Belediyesinin ve İl Emniyet Müdürlüğünün destek verdiğini söyledi.

"Aile Yılı"na özel farkındalık etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getiren Halim, "'Aile ortak noktamızdır, aile güvencemizdir' sloganıyla çıkılan bu projede bu sloganları trafik ışıklarına işlettik. Bundan sonra Yozgat'ta trafik ışıkları yandığında sürücülerimiz bu ifadelerle karşılaşacaklar." dedi.

Etkinlikte sürücülere ailenin önemi hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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