Yozgat'ta ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 316 fişek ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 316 fişek ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca, 2 av tüfeği ve 316 fişek ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik