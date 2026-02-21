Yozgat'ta seyir halindeki otomobil yandı
Yozgat'ta H.B. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yozgat'ta seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
H.B. idaresindeki 06 CVF 354 plakalı otomobil, Yeni Cami Mahallesi Şehir Stadyumu yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Sait Çelik