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Yozgat'ta sağanak sele dönüştü

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Yozgat'ta sağanak sele dönüştü Yozgat'ın Çekerek ilçesinde akşamüzeri meydana gelen sel, hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat'ta sağanak sele dönüştü

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde akşamüzeri meydana gelen sel, hayatı olumsuz etkiledi.

Çekerek ilçesine bağlı Beyyurdu, Koyunculu ve Kavakalan köylerinde sağanak yağışın ardından gel sel, köprü ve menfezlerde hasara neden olurken ekili alanlara da zarar verdi.

Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel köylerde incelemelerde bulunurken vatandaşlardan da bilgi aldı. Özel idare ve DSİ ekipleri de selin hasar verdiği köylere sevk edilerek çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mesut Süzener - Güncel

Beyyurdu Çekerek Yozgat Güncel Haberler

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