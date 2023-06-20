Yozgat'ta sağanak sele dönüştü

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde akşamüzeri meydana gelen sel, hayatı olumsuz etkiledi.

Çekerek ilçesine bağlı Beyyurdu, Koyunculu ve Kavakalan köylerinde sağanak yağışın ardından gel sel, köprü ve menfezlerde hasara neden olurken ekili alanlara da zarar verdi.

Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel köylerde incelemelerde bulunurken vatandaşlardan da bilgi aldı. Özel idare ve DSİ ekipleri de selin hasar verdiği köylere sevk edilerek çalışma başlattı.