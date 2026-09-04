Yozgat'ta motosiklet kazası: 1 ölü
Yozgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yozgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ali Osman Seyran idaresindeki çekme belgeli motosiklet, kent merkezindeki Dörtyol mevkisinde A.B'nin kullandığı 66 ADN 532 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Seyran, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA