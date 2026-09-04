Haberler

Yozgat'ta motosiklet kazası: 1 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ali Osman Seyran idaresindeki çekme belgeli motosiklet, kent merkezindeki Dörtyol mevkisinde A.B'nin kullandığı 66 ADN 532 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Seyran, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı

Gemi kazasında olayın seyrini değiştirecek ifade! Kaptan başka konuştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan asker çıktı
İstanbul'da kira derdine devlet eli! Murat Kurum tarih verdi

Fahiş kiralara devlet el atıyor! Binlerce sosyal konut hazır
Polisle çatışan DEAŞ'lı terörist, İstanbul'u kana bulayıp otobüsle kaçacaktı! Şehirlerarası bilet almış

İstanbul'u kana bulayıp otobüsle kaçacaktı!
Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi

Bir tomar değil, metrelerce para! Bir kaç doların karşılığı şaşırttı
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi

Okul saldırganının annesi için tepki çeken talep: Ceza yatamıyor
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı