Yozgat'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Yozgat-Sivas kara yolu Çalatlı köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Z.Ç. (38) idaresindeki 66 DY 822 plakalı otomobil, Yozgat- Sivas kara yolu Çalatlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan G.S. (25) ve E.A.(26) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.