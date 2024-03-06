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Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı Yapıldı

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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentteki huzur ve güvenlik konuları ele alındı. Vali Özkan, geleceğe yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantının her ay düzenleneceğini belirtti.

Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Özkan, Yozgat'ın huzurlu bir kent olduğunu söyledi.

Asayiş ve güvenlik konusunda halkın çok büyük desteğini gördüklerini ifade eden Özkan, "Bu alanda görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplantımızda geleceğe yönelik neler yapmamız gerekiyor, hangi tedbirleri almamız gerekiyor, onları görüşeceğiz. Toplantımızı bundan sonra her ayın ilk haftasında gerçekleştireceğiz. Güvenlik teşkilatlarımız kendilerince sahaya dönük bir tedbir geliştiriyor fakat kenti en iyi bilen sivil toplum kuruluş temsilcilerimizin, muhtarlarımızın fikirlerini almak istiyoruz." dedi.

Özkan, üniversite öğrencilerinin güvenliği için "üniversite polisliği" uygulamasını başlattıklarını anlatarak, "Üniversite öğrencilerimizin kaldığı yurtların, pansiyonların etrafında, çocuklarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim öğretimine devam edebilmeleri için hangi tedbirleri almamız gerekiyor diye düşündük ve üniversite polisliğini devreye aldık." diye konuştu.

Daha önce seçim tedbirlerine dair yapması gerekenleri değerlendirdiklerini aktaran Özkan, "İnşallah insanımızın vicdani sorumluluğuyla huzur ve güven içerisinde sandığa gideceği bir seçim geçirmek nasip olur. İnşallah neticesiyle hem ilimize hem de ülkemize hayırlara vesile olan bir seçim sürecinde hep beraber geçirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, kurum müdürleri, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Ali Özkan Yozgat Güvenlik Politika Güncel Haberler

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