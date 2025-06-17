Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
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Yozgat'ta Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen Kent Güvenliği Toplantısı'nda yaz aylarında alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Orman yangınları ve trafik yoğunluğu gibi riskler üzerinde duruldu.

Yozgat Kent Güvenliği Toplantısı, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen programda konuşan Özkan, yaz aylarında yaşanacak yoğunluk ve oluşabilecek güvenlik risklerine dair alınacak güvenlik tedbirlerini görüşeceklerini söyledi.

Yaz mevsiminde güvenlik risklerinin başında orman yangınlarının geldiğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarına sebebiyet veren çoban ateşleri ve anız yakmalarına karşı insanımızın duyarlılığını bekliyoruz. Yaz aylarıyla birlikte trafiğin artacağı yollarımızın kalabalıklaşacağını da göz önüne aldığımızda trafik kurallarına uymanın ne derece önemli olduğunu bir kez daha da hatırlatmak istiyoruz. 'Yozgat'ımızın huzuru' mottosuyla çıktığımız yolda arkadaşlarımızın ve hemşehrilerimizin desteğiyle yol almaya devam ediyoruz. Daha güzel günlerde sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Yozgat hedefiyle yolumuza devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi verildi, alınması gereken güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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