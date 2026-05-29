Yozgat'ta kayıp 3 yaşındaki Aybüke için arama çalışması başlatıldı
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çayıralan ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce için başlatılan arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışmaların kesintisiz süreceğini belirtti.
VALİ ÖZKAN: ARAMA ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ SÜRECEK
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda 3 yaşındaki Aybüke İnce'nin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Vali Özkan, kayıp çocuğun sağ salim bulunması için devletin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti.
