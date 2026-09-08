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Yozgat'ta kara yollarındaki bilgi levhaları yenileniyor

Yozgat'ta kara yollarındaki bilgi levhaları yenileniyor
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Yozgat'ta kara yollarında gece görünürlüğü azalan bilgi levhalarının yenilenmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

Yozgat'ta kara yollarında gece görünürlüğü azalan bilgi levhalarının yenilenmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, karayolları ekiplerince E88 kara yolu Çekerek-Sorgun-Sarıkaya Köprülü Kavşağı mevkisinde görünürlüğü azalan trafik bilgi ve işaret levhaları yenilendi.

Çalışmayla sürücülerin güzergah üzerindeki yönlendirme ve bilgilendirme levhalarını daha kolay fark edebilmesi ve özellikle gece saatlerinde güvenli ulaşımın sağlanması amaçlanıyor.

Trafik güvenliğinin artırılması ve ulaşım standartlarının iyileştirilmesine yönelik bakım, yenileme ve düzenleme çalışmalarının il genelinde sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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