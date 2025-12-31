Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bugün öğleden sonra ara verildi

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde eğitime bugün öğleden sonra ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tedbir amacıyla il merkezimiz ve merkeze bağlı köy okullarımızda, 31 Aralık 2025 günü öğleden sonra eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."