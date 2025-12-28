Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi

YOZGAT Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle il merkezi ile birlikte 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Yozgat İl Merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ve tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez ve Yukarıda Belirtilen İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kuran kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler (özel eğitim kurumlarına ait kreşler ile yerel yönetimlere ait kreş, oyun ve eğitim evleri vb. hariç) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü 1 süreyle eğitime ara verilmiştir. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacaklardır" ifadelerine yer verildi.