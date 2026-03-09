Haberler

Yozgat Bozok Üniversitesi, Büyükincirli köyünde kadınlar için program düzenledi

Yozgat Bozok Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükincirli köyünde bir program düzenledi. Programda kadınların güçlenmesi ve toplumsal katkıları üzerine konuşmalar yapıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla merkeze bağlı Büyükincirli köyünde program düzenledi.

Yozgat Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, köy halkının katıldığı programda, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Doğan Yüksekol konuşmacı olarak yer aldı.

Köydeki cemevinde gerçekleştirilen programda konuşan Şentürk, 8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını belirterek, kadınların kendi güçlerinin ve potansiyellerinin farkına varması gerektiğini ifade etti.

Kadınların toplumu şekillendiren önemli bir güç olduğunu vurgulayan Şentürk, "Kadınlar kendilerine inanarak ve farkındalıklarını artırarak değişime öncülük edebilir. Kadınlar değişime öncelikle kendisine inanarak, kendisinin farkındalığını arttırarak başlaması gerek. Kadın isterse kendine yetebilecek kadar donanımlı ve güçlü olabilir. Ayakta sağlam durup, güçlü adımlar atan her kadın, arkadan gelenler için çiçeklerle dolu patikaları da açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yüksekol ise kendisinin de köyde doğup büyüdüğünü anlatarak, Cumhuriyetin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sağladığı imkanlarla akademik hayata adım attığını belirtti.

Köylerde yaşayan kadınların üretime önemli katkı sağladığına dikkati çeken Yüksekol, kadınların dayanışma ruhu, sevgi ve fedakarlıklarıyla toplumsal hayatın temel unsurlarından biri olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
