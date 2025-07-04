Yozgat'ta Kadın Kursiyerlerin El Emeği Sergilendi

Yozgat'ta Kadın Kursiyerlerin El Emeği Sergilendi
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Yozgat Valiliği Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi. Vali Mehmet Ali Özkan, sergiyi gezerek kadınların çalışmalarını takdir etti.

Yozgat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarına katılan kadın kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergilendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergiyi gezen Vali Mehmet Ali Özkan, kursiyerler ve görevlilerden ürünler hakkında bilgi aldı.

Kadınların sergilediği el emeği göz nuru ürünlerden dolayı memnuniyetini dile getiren Özkan, tüm kursiyerleri tebrik ederek, güzel çalışmaların gelecek yıllarda da sürmesini diledi.

Özkan, 1 yıl boyunca verdikleri emeği, alın terini ve göz nurunu sergide gördüklerini belirterek, "Aile Destek Merkezlerimiz bünyesinde kadınlarımızın el emeği, göz nuru çalışmalarının yanı sıra çocuklara yönelik kreş hizmetleri de sunuluyor. Her iki ADEM merkezimiz, kadınlarla ve ailelerle iç içe çalışmalarını sürdürüyor. Kadınları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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