Yozgat'ta Jandarmadan Bayram Öncesi Trafik Uyarısı

Yozgat'ta Jandarmadan Bayram Öncesi Trafik Uyarısı
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Yozgat'ta jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sürücülere trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunarak karanfil ve çikolata ikramında bulundu. Jandarma yetkilileri, sürücüleri dinlenmeye ve hız yapmamaya teşvik etti.

Yozgat'ta jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarıda bulunup karanfil verip çikolata ikram etti.

Kent merkezi Muslubelen Uygulama Noktası'ndaki denetimlere katılan Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, sürücülerle sohbet edip bayramlarını tebrik etti.

Sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunan Bulut, uzun yolculuklarda sık sık mola vererek dinlenmelerini istedi.

Bazen aşırı güvenin hatanın başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Bulut, "Onun için trafik kurallarına uyacağız, hız yapmayacağız. Biz yolcularımızın sevdiklerine sağ salim ulaşması için bayram süresince görevdeyiz. Bu konuda da sürücülerimizden destek istiyoruz." dedi.

Bartın'dan Ankara'ya giden sürücülerden Hayriye Şengün uygulamadan dolayı jandarmaya teşekkür etti.

Bayramda trafik yoğunluğunun fazla olduğunu belirten Şengün, "Çok dikkat etmek gerekiyor. Jandarmanın uygulaması en azından farkındalığı üst düzeye çıkaracaktır." diye konuştu.

Denetimlere, Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve jandarma personeli de katıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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