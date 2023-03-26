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YOZGAT'TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 11 OTOMOBİL ENKAZ ALTINDA KALDI (2)

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YOZGAT'TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 11 OTOMOBİL ENKAZ ALTINDA KALDI (2)

ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDAYozgat'ta, akşam saatlerinde, iki apartman arasındaki istinat duvarının çökmesi ve 11 otomobilin enkaz altında kalmasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yozgat'ta, akşam saatlerinde, iki apartman arasındaki istinat duvarının çökmesi ve 11 otomobilin enkaz altında kalmasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; istinat duvarının otomobillerin üzerine çökmesi ve duvarın tamamen yıkılması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yozgat Güncel Haberler

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