Yozgat'ta ilçeye inen ayı cep telefonuyla kaydedildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesine inen ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Bedirbaba Mahallesi'ne inen ayı, Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fuat Köker'in cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köker'in sokak aralarında bir süre aracıyla takip ettiği ayı, daha sonra gözden kayboldu.

Ayıyı gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Köker, hem vatandaşların hem de ayının zarar görmemesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduğunu belirterek, "Büyük ihtimal açtı ve o yüzden mahalleye indi." dedi.