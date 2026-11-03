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Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

R.D. idaresindeki 66 LU 023 plakalı otomobil, Yozgat-Sorgun kara yolu Mükremin Mahallesi mevkisinde T.K. yönetimindeki 66 NA 346 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, karayolları ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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