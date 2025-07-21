Yozgat'ta Helikopter Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Yozgat'ta Helikopter Destekli Trafik Denetimi Yapıldı
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Yozgat'ta jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. 3 uygulama noktasında yapılan denetimlerde 364 kişi sorgulandı, 174 araç kontrol edildi. 1 aracın trafikten men edilmesi ve 6 sürücüye ceza kesilmesi gibi işlemler yapıldı.

Yozgat'ta jandarma ekiplerince kara yollarında helikopter destekli denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopterle kara yollarında, havadan ve karadan trafik uygulaması yaptı.

Yozgat-Kayseri kara yolunda 3 uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde 6 ekip 20 personel göre aldı.

Denetimlerde 364 kişi sorgulandı, 174 araç kontrol edildi. 1 araç trafikten men edilirken 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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