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Sorgun'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sorgun'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Emirhan Yüksel idaresindeki 66 ADJ 483 plakalı otomobil, F.T. yönetimindeki 58 ABV 178 plakalı hafif ticari araçla ilçeye bağlı Karabalı köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki M.T, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Emirhan Yüksel, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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