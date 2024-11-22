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Yozgat'ta Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Yozgat'ta Gazze İçin Kermes Düzenlendi
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Yozgat'ta Aydıncık Müftülüğü tarafından Gazze yararına düzenlenen kermes, Kaymakam Melikşah Şahin ve Belediye Başkanı Mustafa Tekçam'ın katılımıyla açıldı. Kermesten elde edilen gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderileceği belirtildi.

Yozgat'ta Aydıncık Müftülüğünce Gazze yararına kermes düzenlendi.

Merkez Büyük Camii alt katında düzenlenen kermesin açılışında konuşan Kaymakam Melikşah Şahin, Filistin ve Gazze'deki İsrail zulmünün biran önce bitmesi temennisinde bulunarak, kermese destek verenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mustafa Tekçam da kermesi düzenleyen ilçe müftülüğüne teşekkür ederek, belediye olarak kermese destek olacaklarını belirtti.

İlçe Müftüsü Muhammet Artan da kermesin bir hafta süreceğini söyledi.

Kermesin Kur'an Kurusu hocaları koordinesinde düzenlendiğini ifade eden Artan, "Aydıncık halkımız da kermesimize büyük destek verdi. Buradan elde edilen geliri, Gazze'deki kardeşlerimize göndereceğiz. Kermesimize destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından yapılan duanın ardından kermesi açıldı.

Kaynak: AA / Necati Gürgen - Güncel
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