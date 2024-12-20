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Yozgat'ta 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' Kampanyası Tanıtıldı

Yozgat'ta 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' Kampanyası Tanıtıldı
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Yozgat'ta düzenlenen etkinlikte, acil sağlık hizmetleri tarafından başlatılan 'Fermuar sistemiyle yaşama yol ver' kampanyası tanıtıldı. Ambulanslara geçiş kolaylığı sağlamak için sürücülerin bu sistemi benimsemesi gerektiği vurgulandı.

Yozgat'ta, "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyasının tanıtımı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tanıtımda acil tıp teknisyenleri vatandaşlara broşür dağıttı, fermuar sistemini anlattı.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdullah Erkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet şeridinin olmadığı bölünmüş veya tek yönlü kara yollarında öndeki araçların sağa ve sola yanaşarak fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi gerektiğini söyledi.

Hastalara müdahalede saniyelerin dahi çok önemli olduğunu aktaran Erkoç, "Ambulansta bir yakınımız, bir tanıdığımız olabilir düşüncesiyle hareket etmemiz geriyor. Bu nedenle siren çalan ya da tepe lambası yanan ambulansların önünü açarak geçişlerinde kolaylık sağlayalım." dedi.

Erkoç, "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtımlarının bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da trafikte ambulanslara yol vermek gerektiğini anlatarak, "Genelde vatandaşlarımız duyarlı ama zaman zaman farklı durumlarla da karşılaşılabiliyoruz. Hastanın hayata döndürülmesi açısından, birkaç saniyenin önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah bu kampanyalar bir farkındalık oluşturur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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