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Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli
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Yozgat'ta kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim bir gün süreyle durduruldu. Ayrıca, bazı kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Yozgat'ta kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ile Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, "Kamu kurum ve kuruluş çalışanlarından hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 6 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

Yozgat Valiliğince kar ve buzlanma nedeniyle sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiyesinde de bulunuldu.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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