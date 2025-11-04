Yozgat'ta Dijital Gençlik Merkezi Açıldı

Avrupa Birliği finansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen "Bugünün gençleri, geleceğin meslekleri" projesi kapsamında kurulan Yozgat Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gençlerin dijital alemi öğrenmesi, dijital alemin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yol alabilmesi, dijital alem üzerinden bilgiye daha kolay erişilmesi amacıyla bir merkez açıldığını söyledi.

Özkan, DİGEM'in hayırlı olması temennisinde bulunarak yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da gençlere hizmet edecek, gençlerin geleceğine katkı sunacak güzel bir projeyi hizmete açtıklarını belirtti.

Projeyi Yozgat'a kazandıran UNDP Yozgat Türkiye temsilciliğine ve Türk Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür eden Arslan, "Gençlerimiz burada dijital çağın nimetlerinden en güzel şekilde istifade edecekler. Kendilerine mesleki anlamda gelecek anlamında yön verecek birtakım çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz ve gençlerimizi daha gelişmiş Türkiye ile ilgili daha güzel şeyler yapacak evlatlarımız olarak görmüş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği Proje Finansman Müdürü Fikret Gültekin de projenin temel amacının gençlerin, geleceğin meslekleri ve yetkinlikleri konusunda farkındalığını artırmak ve kentlerin dijital geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin yetişmesine aracılık etmek olduğunu aktardı.

BM Kalkınma Programı Proje Yöneticisi Devrim Şavlı ise Türkiye genelinde kurulan 45 merkezden birinin Yozgat DİGEM olduğunu söyledi.

DİGEM'in geleceğin dijital becerileriyle donatmayı, gençlerin fırsatlara eşit erişimini sağlamayı, yerel ekonomiyi dijitalleştirme yoluyla güçlendirmeyi hedeflediğini vurgulayan Şavlı, şunları kaydetti:

"Yozgat, güçlü genç nüfusu, üretim potansiyeli ve girişimci ruhuyla dijital dönüşüm sürecinde öne çıkan bir ildir. Bugün Yozgat nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan 18-29 yaş arası gençler projemizin genel hedef kitlesi arasında yer almaktadır. Bu merkez gençlerimizin yalnızca teknoloji ile tanışmasını değil, teknolojiyi bir üretim aracına dönüştürmesini amaçlıyor. Çünkü dijital becerilere hakim olan bir genç sadece kendi geleceğini değil, şehrinin de ekonomik geleceğini şekillendiriyor. Yozgat DİGEM özellikle yazılım ve dijital tasarım alanlarında uzmanlaşmayı hedefliyor. Bu eğitimler sayesinde gençlerimiz hem görsel düşünme ve yaratıcılık becerilerini geliştirecek, hem de tasarım teknolojilerini profesyonel düzeyde kullanmayı öğrenecekler."