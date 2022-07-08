Yozgat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Ferhat Kayhan - Güncel
 - Güncelleme:
Yozgat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Savaş Gök idaresindeki 17 KC 277 plakalı otomobil, Ankara- Yozgat kara yolu Sekili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Cemile, Şerife, Ata Cemil ve Duran Gök yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ferhat Kayhan - Güncel

Yozgat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title