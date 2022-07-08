Yozgat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Savaş Gök idaresindeki 17 KC 277 plakalı otomobil, Ankara- Yozgat kara yolu Sekili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Cemile, Şerife, Ata Cemil ve Duran Gök yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Ferhat Kayhan - Güncel Yozgat Güncel Haberler

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