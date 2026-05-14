Yozgat'ta "Bitirim Dünürlüğü" adlı oyun sahnelendi

Yozgat'ta "Bitirim Dünürlüğü" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tiyatro Topluluğu ile Yozgat Seher Vakti Spor Kulübü üyelerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan tek perdelik oyun, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yönetmenliğini Yusuf Karakaya'nın üstlendiği oyun, geçmiş yıllarda köy yaşamında geçen "kız isteme merasimi"ni anlatıyor.

Oyun sonunda oyunculara teşekkür eden Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, öğrencilerle mayıs ayı içerisinde çeşitli etkinliklerde bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.