4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı
Yozgat'ta 4 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu bildirmek için emniyete giden 34 yaşındaki bir kadın, ifadesinde çelişki beyanlar verdi. Genç kadın sorgusunda sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti. Kadavra köpekleriyle çöplükte arama yapan polis ekipleri ceset bulamayınca aramaya son verildi.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı.
ÇELİŞKİLİ BEYANLARI DİKKAT ÇEKTİ
İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi. Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.
ÇÖPLÜKTE ARAMA YAPILDI AMA CESET BULUNAMADI
Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.