Üye Girişi
Haberler
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi

4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta 4 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu bildirmek için emniyete giden 34 yaşındaki bir kadın, ifadesinde çelişki beyanlar verdi. Genç kadın sorgusunda sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti. Kadavra köpekleriyle çöplükte arama yapan polis ekipleri ceset bulamayınca aramaya son verildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı.

ÇELİŞKİLİ BEYANLARI DİKKAT ÇEKTİ

İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi. Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.

4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

ÇÖPLÜKTE ARAMA YAPILDI AMA CESET BULUNAMADI

Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.

4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı
Kaynak: AA / Fatih Tarikçi - Güncel
img

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit
img

Bahçeli'ye Demirtaş'ın mesajı soruldu! Sözleri çok konuşulur
img

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit
Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri

Kerimcan Durmaz ne zaman tahliye olacak? Kerimcan Durmaz serbest bırakılacak mı? Filiz Akın sağlık durumu nedir? Filiz Akın öldü mü? ANKARA HAVA DURUMU | 15 Ocak Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında ve nereli? ATV CANLI YAYIN İZLE || 14 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ocak Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yılmaz Özdil kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir? Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Abdüllatif Şener'in oğlu kim, tutuklandı mı? Şamil Şener neden tutuklandı, suçu ne? Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.