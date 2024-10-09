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Yozgat’ta Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

Yozgat’ta Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı
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Sorgun ilçesindeki Yeni Çeltek İlkokulu ve Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu'nda, 'Oyunla Kendini Keşfet Ufkunu Genişlet' projesi kapsamında akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı. Kaymakam İhsan Emre Aydın, çocukların sosyal medya oyunlarından uzak kalacağını belirtti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Yeni Çeltek İlkokulu ve Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu'nda, akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Sınıfların açılışında konuşan Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, sınıfların Sorgun İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Oyunla Kendini Keşfet Ufkunu Genişlet" projesi kapsamında açıldığını söyledi.

Aydın, İçişleri Bakanlığı, aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesi, gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını artırmaya yönelik projelere destek verdiğini ifade ederek, "Çocuklarımız bu sınıflar sayesinde sosyal medya oyunlarından uzak kalacak, boş vakitlerini zeka oyunları oynayarak geçirebilecek. Sınıflarımız öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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