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Yozgat'ta Aile Destek Merkezi Hizmete Açıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle Yozgat Valiliği koordinesinde Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan Aile Destek Merkezi hizmete girdi. Merkezde kadınlara mesleki ve kişisel gelişim kursları verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteği ile Yozgat Valiliği koordinesinde Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde oluşturulan Aile Destek Merkezi hizmete açıldı.

Merkezin açılış törenine Vali Mehmet Ali Özkan, Milletvekilleri Süleyman Şahan ve İbrahim Ethem Sedef, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Vali Özkan, açılışta yaptığı konuşmada, merkezde kadınlara mesleki ve kişisel gelişim kursu verileceğini ifade ederek, "Kurslar sayesinde kadınlarımız hem meslek edinecek hem de aile ekonomisine katkı sağlayacak. Amacımız, burada üretilen ürünleri satıp aile ekonomisine destek sağlamak. Bizler de Valilik olarak destek olacağız. Tabii sadece meslek eğitimi değil, aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair de eğitim verilecek." dedi

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de merkezin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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