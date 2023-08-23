Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosiller bulundu

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde önceki yıllarda bulunan yaklaşık 8 milyon yıllık mamuta ait olduğu değerlendirilen çene kemiği fosilinden sonra, Aydıncık ve Sorgun ilçelerinde de farklı fosillerle karşılaşıldı. Akademisyenler, Yozgat bölgesinde önceki yıllarda yapılan çalışmalarda bulunan fosillerin önemli bölümünün ekonomik bir değere sahip olmadığını belirttiler.

Yozgat'ın farklı bölgelerinde bulunan 8 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen fosiller, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Şefaatli ilçesinde, yaklaşık 8 milyon yıllık olduğu tahmin edilen mamuta ait olduğu değerlendirilen çene kemiği fosilinden sonra, Aydıncık ve Sorgun ilçelerinde de 100-150 yıllık olduğu tahmin edilen fosillerle karşılaşıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi akademisyenleri tarafından, 2015-2018 yılları arasında fosiller konusunda yapılan araştırmada Yozgat'ın fosil yatakları açısından çok zengin olduğu kaydedildi. Yozgat'taki omurgasız fosil yataklarının tespitine yönelik çalışmaların yapıldığı 2018 yılında Şefaatli ilçesinde bulunan fosil Yozgat Müzesi'ne teslim edilmiş, bunun mamut veya file ait olabileceği vurgulanarak, fosilin 8 milyon yıllık olma ihtimalinin bulunduğu aktarılmıştı. Son olarak Yozgat'ın Aydıncık ve Sorgun ilçelerinde de fosiller bulundu. Yozgat'ın birçok bölgesinde benzer fosillerle karşılaşılabildiğini vurgulayan akademisyenler, bulunan fosillerin önemli bölümünün ekonomik bir değerinin bulunmadığını, takriben 23 milyon ila 5 milyon yıl arasında 'Miyosen' denilen bir jeolojik çağına ait olduğunu, Türkiye kara parçasının da o zamanlar sular altında bulunduğunu aktararıp, bulunan deniz canlılarına ait fosillerin o dönemlerden kalmış olabileceğinin altını çizdiler.

"100 MİLYON YIL, 150 MİLYON YIL GEÇMİŞ FOSİLLEŞMİŞ"

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kadınlar tarafından işlenerek takı ve süs eşyası yapılan ametist, akik, jasper, kalsedon gibi renkli yarı değerli taşların dağlık bölgelerden çıkartılması çalışmalarına eşlik eden Aydıncık Sanat Atölyesi sorumlusu Heykeltıraş Erol Gürgen, bu araştırmalar esnasında 100-150 milyon yıl geçmişe sahip fosillerle karşılaştığını söyledi. Gürgen, "Halk tarafından buraya göl yeri deniliyor. Demek ki o tetis denizi zamanında sular çekildiğinde bütün istiridye kabuklarının toplu olarak bulunduğu bir bölge. Sular çekilince toplu olarak ölmüşler. Daha sonra 100 milyon yıl, 150 milyon yıl geçmiş fosilleşmiş. İstiridyeden biliyorsunuz inci çıkmaktadır ama olasılığı çok düşük. İçinde fosil varsa bunları röntgenle bulma şansı olabilir" dedi.

"GEÇEN YILLARDA FOSİLLER BULDUK"

Sorgun ilçesine bağlı Araplı Beldesi'nde de kabuklu ve kabuksuz yumuşakçalar, deniz minareleri, midyeler ve salyangoz fosillerine rastlanıldı. Beldede hayvancılık yapan 43 yaşındaki Lokman Atıl, hayvanlarını otlattığı sırada çevredeki kumlu kayalıkların üzerinde midye ve salyangozları andıran şekiller olduğunu fark ettiğini, kalıntıların atıl, deniz canlılarına ait olabileceğini düşündüğünü aktardı. Lokman Atıl, şöyle konuştu:

"Doğada gezerken deniz sahilini andıran, yaklaşık 2-2,5 kilometre kadar uzunluğunda, bu kadar yükseltinin olduğu yerde her türlü deniz taşları bulunuyor. Sanki buranın daha önceden, çok önceden deniz sahili olduğu izlenimi veriyor. Her gezdiğimizde fosil bulmamız, dolmuş taş, taşlaşmış deniz sahili fotoğraflarını andıran bir görünümü bulunuyor. Bilim adamlarının gelip buralarda jeolojik olarak, coğrafi olarak bilime ışık tutabilir diye düşünüyoruz. Geçen yıllarda fosiller bulduk. Deniz minareleri, salyangoz fosilleri, hatta yumuşakçalar diye isimlendirdiğimiz hayvan çeşitleri bulduk. Ondan hariç değişik taşlar bulduk. İşte kalsit olsun, akit taşı olsun, kireç taşı olsun. Burada zaten gördüğümüzde, baktığımızda tamamen bir deniz sahilinin donmuş hali görülüyor."