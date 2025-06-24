Yerköy'de 14 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 5'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 5'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Selçuk Mahallesi Şehit Şaban Karadoğan Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Ş.N.Ş. (14), hava almak için çıktığı balkondan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.N.Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel