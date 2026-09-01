Haberler

Orman İşletmeleri 2027 Bütçe Hazırlıkları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat ve Çayıralan orman işletme müdürlükleri 2027 bütçe çalışmalarını tamamladı. Üretim, ağaçlandırma, yangınla mücadele ve orman köylülerine yönelik faaliyetler değerlendirildi, sürdürülebilir orman yönetimi hedeflendi.

Yozgat ve Çayıralan orman işletme müdürlüklerinin 2027 yılı bütçe hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2027 yılı bütçe hazırlıkları yapıldı.

Çalışmalarda üretim, ağaçlandırma ve rehabilitasyon, orman yangınlarıyla mücadele, bakım ve gençleştirme ile orman köylülerine yönelik faaliyetler değerlendirilerek ihtiyaç ve öncelikler belirlendi.

Hazırlanan bütçe planlamalarıyla ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor.

Doğal zenginliklerin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar 2027 yılında da sürdürülecek.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

Şangay'da dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'e özel parantez açtı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzenlerin alacak verecek kavgası kanlı bitti

Parasını vermeyen kuzeninin boğazını kesti
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda
Okullar açılmadan yüzde 30 zam! Veliler kara kara düşünüyor

Ders zili çalmadan velilerin hesabı şaştı! Bu haber keyif kaçıracak
Girne'deki gemi faciasında arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu! Dehşet anlarını böyle anlattı

Arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu! Dehşet anlarını böyle anlattı
Zili çaldılar açan olmadı! Balkondan girdikleri evde korkunç manzara

Balkondan girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştılar
İstanbul emniyetinde kapsamlı değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde büyük rotasyon! Kritik koltuklara yeni isimler
Tatil cennetinde skandal! Görüntüyü izleyen polis peşlerine düştü

Tatil cennetinde skandal! Görüntüyü izleyen polis peşlerine düştü