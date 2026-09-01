Orman İşletmeleri 2027 Bütçe Hazırlıkları

Yozgat ve Çayıralan orman işletme müdürlüklerinin 2027 yılı bütçe hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2027 yılı bütçe hazırlıkları yapıldı.

Çalışmalarda üretim, ağaçlandırma ve rehabilitasyon, orman yangınlarıyla mücadele, bakım ve gençleştirme ile orman köylülerine yönelik faaliyetler değerlendirilerek ihtiyaç ve öncelikler belirlendi.

Hazırlanan bütçe planlamalarıyla ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor.

Doğal zenginliklerin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar 2027 yılında da sürdürülecek.

Kaynak: AA