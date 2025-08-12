Yozgat'ta 12 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet ekipleri, dolandırıcılık suçundan aranan hükümlüyü belirlenen adreste ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 5 ayrı dolandırıcılık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel