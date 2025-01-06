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Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezine Yapılan İhbarların Yüzde 54,2'si Gerçek Vaka

Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezine Yapılan İhbarların Yüzde 54,2'si Gerçek Vaka
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Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezine 2024 yılında yapılan ihbarların yüzde 54,2'sinin gerçek çağrı olarak kayıtlara geçtiği belirtilirken, asılsız çağrı oranının yüzde 19,76 olduğu açıklandı. Vali Mehmet Ali Özkan, vatandaşların duyarlılığını takdir ederek gereksiz çağrıların önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yozgat'ta geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların yüzde 54,2'sinin gerçek vakayı içerdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2024 yılı itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 410 bin 573 ihbarın 222 bin 545'inin gerçek çağrı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Çağrıların yüzde 19,76'sının asılsız olduğu aktarılan açıklamada, yüzde 26,4'ünün ise anonsta kapanan çağrı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mehmet Ali Özkan, kentte 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan gerçek çağrı oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çekerek, duyarlılıkları için vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Özkan, yeni yılda da merkezin gereksiz yere meşgul edilmemesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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