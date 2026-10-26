Yozgat Sorgun'da hareket kısıtlılığı olanların kimlik işlemleri evde yapılıyor

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Nüfus Müdürlüğüne gidemeyecek durumda olan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların kimlik kartı başvuruları evlerinde alınıyor.

İlçe Nüfus Müdürlüğü ekipleri, "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında, hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek kimlik kartı başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor.

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, açıklamasında, uygulamanın sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Ekiplerin gezici kayıt terminalleriyle vatandaşları evlerinde ziyaret ettiğini belirten Canpolat, parmak izi alma, biyometrik veri işleme ve başvuru işlemlerinin yerinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların veya yakınlarının, durumlarını belirten belgelerle Sorgun Nüfus Müdürlüğüne başvurabileceğini ifade eden Canpolat, "Yapılan planlamanın ardından vatandaşlarımızı adreslerinde ziyaret eden ekiplerimiz, tüm resmi işlemleri dakikalar içinde tamamlıyor." dedi.

Kaynak: AA