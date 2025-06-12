Yozgat'ın Sorgun ilçesinde köy yolları için bakım çalışmaları başlatıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde köy yolları için bakım çalışmaları başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, köy yollarının 2025 yılı bakım ve onarım çalışmaları başladı. İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, asfalt kaplı köy yollarının bulunduğunu ve bozuk yolların yama yöntemleriyle onarıldığını açıkladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde köy yollarının 2025 yılı bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, Sorgun'a bağlı 440 kilometrelik asfalt kaplı köy yolunun bulunduğunu belirtti.

Bozulan yolların geçici de olsa trafik güvenliği açısından yama yöntemiyle onarıldığını ifade eden Kayhan, asfalt yenileme çalışmalarının ise yolun trafik ve nüfus yoğunluğuna göre planlandığını söyledi.

Kayhan, "İlçemizdeki grup köy yollarında sıcak asfalt uygulaması yapılırken, bazı köy yollarında birinci kat asfalt seriliyor. Eski asfalt kaplı yollarda ise ikinci kat kaplama yapılarak dayanıklılık artırılıyor. Bu yıl içerisinde 3 kilometre grup yoluna altyapısıyla sıcak asfalt, 7 kilometreye birinci kat, 16 kilometrelik kısma ise ikinci kat asfalt kaplaması uygulanacak." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler

Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmzayı atması an meselesi! İşte Dzeko'nun yeni takımı

İmzayı atması an meselesi! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Yıllar sonra gelen itiraf! Süper Lig'in o devini elinin tersiyle itmiş
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.