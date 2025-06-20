Yozgat'ın Sorgun İlçesinde 15 Bin 717 Öğrenci Karnelerini Aldı

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde 15 Bin 717 Öğrenci Karnelerini Aldı
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Sorgun ilçesinde 15 bin 717 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Karne törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, öğrencileri kitap okumaya teşvik etti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 15 bin 717 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Ağahefendi İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ilçede 15 bin 717 öğrencinin karne aldığını belirtti.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazanmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Öcal, "Bu tatilde dinlenme olanağı bulacaksınız ancak dinlenmenin yanında kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki kitap okumak da sizi dinlendirecektir." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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