Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası için temel atma töreni düzenlendi.

Yeni hizmet binasının temel atma töreninde konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda durmaksızın ilerlediklerini söyledi.

Özkan, Bozok Yaylası'nda her gün yeni bir yatırımı hayata geçirdiklerini ve vatandaşlara hizmet etmek için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu sayede Türk milletinin kadim toprakları olan Yozgat coğrafyasını imar etmeye, mamur etmeye devam ediyoruz. Bunların yanı sıra en büyük inşaat gönüllerdedir. Türk milletinin birliğine, beraberliğine örnek yol yürüyüşümüzle gönülleri nakış nakış işlemeye, gönülleri kazanmaya ve elleri tutmaya devam ediyoruz." dedi.

Vali Özkan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek İl Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi'nin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da konuşmasında, yapımına başlanan yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Yozgat İl Jandarma Komutanlığının tarihçesi okundu, İl Müftüsü Nihat Kök'ün duasıyla kurban kesilerek yeni hizmet binasının temeline ilk harç atıldı.

Programa il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Yeni Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi kapsamında yapımına başlanan bina, 9 bin 840 metrekare inşaat alanına sahip olacak