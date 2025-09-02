Haberler

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta gerçekleştirilen temel atma töreninde Vali Mehmet Ali Özkan, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek Yozgat'ın gelişimine katkı sağlayacak projelerin sürdüğünü vurguladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası için temel atma töreni düzenlendi.

Yeni hizmet binasının temel atma töreninde konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda durmaksızın ilerlediklerini söyledi.

Özkan, Bozok Yaylası'nda her gün yeni bir yatırımı hayata geçirdiklerini ve vatandaşlara hizmet etmek için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu sayede Türk milletinin kadim toprakları olan Yozgat coğrafyasını imar etmeye, mamur etmeye devam ediyoruz. Bunların yanı sıra en büyük inşaat gönüllerdedir. Türk milletinin birliğine, beraberliğine örnek yol yürüyüşümüzle gönülleri nakış nakış işlemeye, gönülleri kazanmaya ve elleri tutmaya devam ediyoruz." dedi.

Vali Özkan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek İl Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi'nin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da konuşmasında, yapımına başlanan yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Yozgat İl Jandarma Komutanlığının tarihçesi okundu, İl Müftüsü Nihat Kök'ün duasıyla kurban kesilerek yeni hizmet binasının temeline ilk harç atıldı.

Programa il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Yeni Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi kapsamında yapımına başlanan bina, 9 bin 840 metrekare inşaat alanına sahip olacak

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1400'ü geçti

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde ölenlerin sayısı 1400'ü geçti
Görevden uzaklaştırılan CHP'li başkan hakim karşısında! Aylık gelirini de açıkladı

İlk kez hakim karşısına çıktı, açıkladığı aylık gelir şaka gibi
Putin: Rusya'nın kimseye saldırmaya niyeti yok

Rusya, Avrupa'ya saldırı mı düzenleyecek? Putin'den net yanıt
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlık Bakanlığı tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Cinsiyet değişimine yeni hak tanınmadı

"Cinsiyet değişimi" iddiası gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.