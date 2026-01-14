Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yaşar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı karesini oylayan Yaşar, "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" fotoğrafına oy veren Yaşar, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Seyit Konyalı'nın "Desenli", "Günlük Hayat"ta ise Lokman Vural Elibol'un "Fener alayı" karelerini tercih etti.

Rektör Yaşar, Anadolu Ajansı muhabirlerinin çok güzel kareler yakaladığını, fotoğrafların kendisini duygulandırdığını söyledi.

2026'ya girerken 2025'in acılarını geride bırakıp yepyeni umutlara fener ışıkları salmak istediklerini belirten Yaşar, "İnşallah özellikle Gazze ile ilgili yaşanan zulmün sona erdiği, yeni savaşların yaşanmadığı, insanların birbirine saygı duyduğu ve gerçekten bütün insanların sadece insanlık onuru için savaştığı ve bunu da silahlarla yapmadığı bir yıl olmasını temenni ediyorum." dedi.

Fotoğraf karelerini seçmekte zorlandığını ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Her kare birbirinden güzeldi ama her birine bakınca ayrı bir senaryo, ayrı bir anlamı vardı. Belki de ayrı hikayelerle yüklüydü. O iki saniyelik süre bile çok etkileyici. Ben Anadolu Ajansına her sene bunu gerçekleştirdiği için, farkındalığı artırmak adına, insanlık onurunu hatırlatmak adına yaptığı bu gerçeklik için gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah 2026'da daha mutlu fotoğraflar için masa başına oturup seçme şansı buluruz."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.