Yozgat'ta 'Tıbbi Kenevir' çalıştayı düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğinde "Tıbbi Kenevir : Bilim Mevzuat ve Klinik Deneyimler Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversitenin Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, tıbbi kenevir alanında yürütülen bilimsel çalışmalar ve güncel bilimsel kanıtlar ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, tıbbi kenevir alanında düzenlenen çalıştayın temel amacının, kanıta dayalı, topluma güven veren ve yerli kapasite üreten bir yol haritası oluşturmak olduğunu söyledi.

???????Çalıştaydan somut çıktılar elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Yaşar, bu çıktılar arasında 2026 - 2030 Yozgat Tıbbi Kenevir Yol Haritası, etik ve bilimsel rehber dokümanlar, tarım, analizklinik araştırma protokollerini içeren standart çalışma paketleri ile sağlık, sanayi ve çiftçi birliklerini kapsayan iş birliği protokollerinin yer aldığını belirtti.

ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde kenevir teması özelinde gerçekleştirilen çalıştayın güzel projelerle sonuçlanması temennisinde bulundu.

Çalıştayda, uzmanlar tarafından çeşitli başlıklarda sunumlar yapıldı.