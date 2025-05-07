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Yoshinori Moriwaki, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Deprem Eğitimi Üzerine Konuştu

Yoshinori Moriwaki, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Deprem Eğitimi Üzerine Konuştu
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Yüksek inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde deprem bilincinin artırılması ve Kuzey Anadolu Fay Hattı hakkında bilgiler verdi. Bandırma'nın riskli bölgeler arasında olduğunu vurgulayan Moriwaki, deprem eğitiminin anaokulundan itibaren verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Moriwaki, 1990 yılında Türkiye'ye geldiğini ve 35 yıldır burada yaşadığını belirterek, iki ülke arasında yaşanan depremlerin sonuçlarını karşılaştırdı.

Türkiye'deki deprem bilincinin gelişmesi için çalıştığını belirten Moriwaki, Bandırma'yı da etkileyen Kuzey Anadolu Fay Hattı hakkında bilgiler paylaştı.

Moriwaki, Bandırma'nın da riskli bölgeler arasında yer aldığını vurguluyarak, deprem eğitiminin anaokulundan itibaren verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Konferans sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Yoshinori Moriwaki'ye teşekkür belgesi, Afet ve Acil Yardım Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Fehim Göze ile Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Muhammet Yörübulut tarafından ise hediye kitap takdiminde bulunuldu.

Kaynak: AA / Tarık Köse - Güncel
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