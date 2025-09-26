Haberler

Yörükzade Ahmed Fevzi Efendi'nin Kitap Koleksiyonu TÜYEK'e Bağışlandı

Mehmetoğlu Ahmet Özdemir Vakfı tarafından mutasavvıf Yörükzade Ahmed Fevzi Efendi'nin 1418 kitaplık koleksiyonu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağışlandı. Koleksiyon, dijitalleştirilip erişime açılacak.

Mehmetoğlu Ahmet Özdemir Vakfı tarafından mutasavvıf Yörükzade Ahmed Fevzi Efendi'nin kitap koleksiyonu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına (TÜYEK) bağışlandı.

TÜYEK'ten yapılan açıklamaya göre, Gümüşhanevi Dergahı şeyhlerinden Ahmed Fevzi Efendi'nin 137'si yazma, 1264'ü nadir matbu eserden oluşan 1418 kitaplık koleksiyonu, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ne teslim edildi.

Koleksiyonun dijitalleştirilme ve katalog çalışmaları kısa sürede tamamlanarak, "www.yek.gov.tr"de erişime açılacak.

TÜYEK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Müderris, muhaddis ve mutasavvıf Yörükzade Ahmed Fevzi Efendi'yi rahmetle anıyor, bağış için Mehmetoğlu Ahmet Özdemir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hikmet Özdemir'e şükranlarımızı sunuyoruz. Koleksiyonun TÜYEK'e bağışlanmasına öncülük eden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necdet Yılmaz'a da teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
